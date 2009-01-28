Повторить двухкнопочный медиаплеер

Необходимо разработь дополнительные программные модули на сайт _www.liyana.ru: - Разработать аналогичный каталог продукции _http://sibout.ru Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данной ветки плиz в личку и на ICQ не писать!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Внешний вид приложен.
- В поле под плеером должен быть загружен плейлист из XML.
- По окончании мелодии – включается следующая. После последней – первая.
- Двойной клик по пункту – запускает соотв. мелодию.
- URL XML файла приходит из параметра в HTML.
Образец XML:
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