Webmoney обменник для Казахстана

$5000
Веб-программированиеЗакрыт25 заявок692 просмотра
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Добрый день.

в данное время ищем подрядчиков для выполнения следующего проекта:

что должны получить в конечном итоге?

1. корректно отправлять/принимать платежи в системе Webmoney.

2. осуществить интеграцию с банковской системой электронных платежей.

3. обеспечить пользователям возможность загрузки необходимых документов -- копии удостоверения личности, РНН, сканы карточек,

4. создать/спроектировать базу данных таким образом, чтобы в будущем безболезненно осуществлять добавление новых серверов.

5. создать/спроектировать веб-сервер таким образом, чтобы в будущем безболезненно осуществлять добавление новых серверов.

6. обеспечить сохранность/конфиденциальность данных пользователей, высокий уровень защиты от попыток взлома, дос-атак и прочих неприятностей интернета.

15 лет назад
Nurmukhamed
43 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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