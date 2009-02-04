Разработка каталога

$50
Веб-программированиеЗавершен15 заявок324 просмотра
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Необходимо разработь дополнительные программные модули на сайт _www.liyana.ru:

- Разработать аналогичный каталог продукции _http://sibout.ru

Интересует цена и срок. Свои предложения оставлять в данной ветки плиz в личку и на ICQ не писать!

15 лет назад
maar
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
master-qwest
Россия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
13 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
1 день
Очень довольна сотрудничеством, челочек ответственный, обязательный, грамотный! Работа была выполнена качественно и в срок. Организация работы на высоте!!! Постоянно держит в курсе о ходе выполнения работ. Все время доступен для связи. Рекомендую всем и сама надеюсь на длительное сотрудничество!!!
Наташа отличный заказчик. Готов к дальнейшему сотрудничеству.
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