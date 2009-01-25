Правка меню

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Веб-программированиеЗакрыт2 заявки160 просмотров
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Нужен Java-script кодер, чтобы исправить один косяк в меню (оно постоянно сдвигается). Сайт сейчас здесь - ita.dev.stlanik.ru. Пишите в аську или в приват.

15 лет назад
swood
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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