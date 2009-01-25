Установка + настройка Cms на html сайт

Есть простенький проект на html.

Нужно:

Установить бесплатную cms с удобным визуальным редактором. Среди модулей должно быть:

1) Новости

2) Статьи ( с возомжностью создания категорий и подкатегорий)

3) Форма обратной связи

Вывести на текущую главную блоки с последними статьями и новостями ну и чтобы дизайн остался текущим.

Вот так вот :)

Желательно быстренько и недорого.

Спасибо!