Каждый день (кроме выходных) в конкретной директории появляются несколько excel-файлов (см. прил.) Необходимо: 1. Автоматически/в ручную забирать файлы, переносить содержимое в SQL-таблицу (структура аналогична файлу) и удалять файлы после успешного переноса. 2. Сделать контрол .ascx для принудительного ...
Нужен PHP скрипт форма заказа для баннерного сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт должен включать в себя следующие поля:
"Информация о заказчике
ФИО*:
e-mail*:
ICQ:
Информация о баннерах
Укажите вид, формат и количество баннеров (Пример: 468x60 GIF - 1 экземпляр)*:
Дополнительная информация
URL(адрес) сайта:
Опишите род деятельности рекламируемого сайта:
В чем заключается основная цель баннеров?
Какие особенности предмета рекламы вы можете выделить?
Ваши предпочтения по подаче информации (логотип,слоган,текст) и цветовой схеме баннеров:
На какой рекламной площадке планируется разместить баннер?
Оплата
Предполагаемый вид оплаты:"
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