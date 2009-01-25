Нужен PHP скрипт форма заказа для баннерного сайта

$10
Веб-программированиеЗавершен7 заявок212 просмотров
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Скрипт должен включать в себя следующие поля:

"Информация о заказчике

ФИО*:

e-mail*:

ICQ:

Информация о баннерах

Укажите вид, формат и количество баннеров (Пример: 468x60 GIF - 1 экземпляр)*:

Дополнительная информация

URL(адрес) сайта:

Опишите род деятельности рекламируемого сайта:

В чем заключается основная цель баннеров?

Какие особенности предмета рекламы вы можете выделить?

Ваши предпочтения по подаче информации (логотип,слоган,текст) и цветовой схеме баннеров:

На какой рекламной площадке планируется разместить баннер?

Оплата

Предполагаемый вид оплаты:"

PHP
15 лет назад
Banner100
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
yankeppey
Иван 
74 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$7
1 день
Честный работник, делает все качественно и недорого.