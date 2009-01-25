Обработчик excel-файлов на .NET

Каждый день (кроме выходных) в конкретной директории появляются несколько excel-файлов (см. прил.)

Необходимо:

1. Автоматически/в ручную забирать файлы, переносить содержимое в SQL-таблицу (структура аналогична файлу) и удалять файлы после успешного переноса.

2. Сделать контрол .ascx для принудительного запуска, просмотра истории загрузок и удаления(!) ошибочных загрузок (иногда файл присылают не тот и всю инфу, загруженную из него надо удалить из SQL-таблицы). Соответственно в самой таблице можно хранить информацию о файле-источнике и времени обработки.

3. По событиям "файл загружен"/"файл удален"/"ошибка(и)" необходимо будет вызывать уже существующие методы для записи в лог и отправки уведомлений.

Подводные камни - файл часто может отличаться от образца, например - может не быть шапки столбцов, поле с датой может в одной из ячеек содержать случайные символы, некоторые столбцы могут быть не пустыми до "конца файла"....... и прочие мелкие пакости.