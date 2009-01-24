Небольшой модуль для IPB

Что необходимо: сделать доп. иконки к топикам.

По какому принципу: используется Релиз-Мастер, там сущ. выпадающее меню. К каждому пункту меню необходимо присвоить иконку. В дальнейшем выводить её в топик. По аналогии HOT (рисунок HOT прикреплён).

Что необязательно: можно не делать управление настройками иконок через админ-центр или интерфейс форума, оставить на уровне кода и шаблонов.

Что требуется по окончанию: FAQ по вставке написанного кода в файлы форума и шаблонов.

Оплата: по факту.

Бюджет: по договорённости.

Просьба не беспокоить, если не имели навыков работы с IPB.