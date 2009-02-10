Автоматический постинг объявлений на сайт

Веб-программированиеЗавершен6 заявок250 просмотров
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Необходимо разработать программу, которая автоматически постит объявления на сайт газеты Из рук в руки (http://irr.ru/).

Имеем - зарегистрированный аккаунт (если есть ограничения по количеству объявлений с одного аккаунта - то делаем их несколько)

Таблицу с объявлениями -

в таблице - рубрики размещения, катринка, описание, данные продавца и вся необходимая информация.

Требуется -

программа заходит на сайт, регится, перебирает объявления из таблицы и постит их на сайт. После истечения срока выхода объявления процесс повторяется. Объявления для отсылке Пользователь выбирает и отмечает в таблице галочками.

Примерно так.

Программа по возможности должна работать как web-приложение в составе сайта. Если это сложно реализовать, то можно и на локальном компьютере.

15 лет назад
discovery
Дмитрий 
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
x-sam
26 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Сделано в срок и даже с опережением, с отличным качеством. Продолжаем сотрудничество в части доводки и расширения функционала программы. Самые положительные рекомендации!
Адекватный работодатель, с понимаем относится к делу. Своевременная и полная оплата. Рекомендую.
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