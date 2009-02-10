Автоматический постинг объявлений на сайт

Необходимо разработать программу, которая автоматически постит объявления на сайт газеты Из рук в руки (http://irr.ru/).

Имеем - зарегистрированный аккаунт (если есть ограничения по количеству объявлений с одного аккаунта - то делаем их несколько)

Таблицу с объявлениями -

в таблице - рубрики размещения, катринка, описание, данные продавца и вся необходимая информация.

Требуется -

программа заходит на сайт, регится, перебирает объявления из таблицы и постит их на сайт. После истечения срока выхода объявления процесс повторяется. Объявления для отсылке Пользователь выбирает и отмечает в таблице галочками.

Примерно так.

Программа по возможности должна работать как web-приложение в составе сайта. Если это сложно реализовать, то можно и на локальном компьютере.