Автоматический постинг объявлений на сайт

Т.з. вышлю по запросу на майл [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать программу, которая автоматически постит объявления на сайт газеты Из рук в руки (http://irr.ru/).
Имеем - зарегистрированный аккаунт (если есть ограничения по количеству объявлений с одного аккаунта - то делаем их несколько)
Таблицу с объявлениями -
в таблице - рубрики размещения, катринка, описание, данные продавца и вся необходимая информация.
Требуется -
программа заходит на сайт, регится, перебирает объявления из таблицы и постит их на сайт. После истечения срока выхода объявления процесс повторяется. Объявления для отсылке Пользователь выбирает и отмечает в таблице галочками.
Примерно так.
Программа по возможности должна работать как web-приложение в составе сайта. Если это сложно реализовать, то можно и на локальном компьютере.
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