Видео\аудио чат

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок167 просмотров
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Интересует готовое решение для видео\аудио чата наподобии http://www.flexchat.ru/ но за более приемлемую цену. Только на русском языке. Примеры обязательны.

15 лет назад
kamris2004
Михаил 
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
36 отзывов
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