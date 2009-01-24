Видео\аудио чат

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Интересует готовое решение для видео\аудио чата наподобии http://www.flexchat.ru/ но за более приемлемую цену. Только на русском языке. Примеры обязательны.
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