Верстка, внедрение дизайнa и т.д.

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок347 просмотров
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Интересует комплексный подход:

1. Верстка

2. Внедрение дизайна на движок и-магазина vamshop

3. Тестирование

4. Регистрация в осн. поисковых системах

5. Обновления на более новые версии движка vamshop

6. Сопровождение проекта

Есть желающие взяться за работу?)

15 лет назад
anna_krut
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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