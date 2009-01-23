Установка и наладка ERM (CRM) системы на веб-серв.

Кодинг и подключение модулей, например к ЦМС Битрикс. Пишите ваши сроки за которые вы максимально быстро выполните и вашу цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется установка и наладка CRM (ERM) системы на веб-сервер.
В качестве софта рассматриваются опенсурс разработки с русским интерфейсом.
Задачи пока стоят достаточно простые - ведение нескольких десятков клиентов несколькими менеджерами от преддоговорной работы до сопровождения (продажи носят длящийся характер), поэтому требования к функционалу не критичные.
Предлагайте только то, что Вы реально устанавливали и знаете. Демо-доступ приветствуется.
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