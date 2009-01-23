Установка и наладка ERM (CRM) системы на веб-серв.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется установка и наладка CRM (ERM) системы на веб-сервер.

В качестве софта рассматриваются опенсурс разработки с русским интерфейсом.

Задачи пока стоят достаточно простые - ведение нескольких десятков клиентов несколькими менеджерами от преддоговорной работы до сопровождения (продажи носят длящийся характер), поэтому требования к функционалу не критичные.

Предлагайте только то, что Вы реально устанавливали и знаете. Демо-доступ приветствуется.

15 лет назад
medved
49 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Аналог

    $400

    Кодинг и подключение модулей, например к ЦМС Битрикс. Пишите ваши сроки за которые вы максимально быстро выполните и вашу цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Обучающий курс

    Необходимо разработать «игру» для интерактивного обучающего курса. (3d флеш или другой платформы) Краткий Сценарный план: Некое 3d пространство, видим здание, подходим и входим в него На первом этаже холл (некое футуристическое оформление) , где видно все этажи( уровни) Перед ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Написание скрипта для регистрации на сайте

    $200

    Нужен регистратор аккаунтов hotmail на пхп адрес сайта https://signup.live.com На форме кликаем "Получить адрес электронной почты в службе Windows Live" (Or get a Windows Live e-mail address) и выбираем @hotmail.com Требования к скрипту: - консольный без использования браузера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Настройка iJoomla News Portal для сайта

    $20

    Проблема такая. Работал сайт на Joomla с компонентом iJoomla News Portal на одном хостинге. После перехода на другой хостинг перестали работать ссылки(грузится пустая страница) на некоторые разделы и категории. Причём это те ссылки, которые касаются компонента iJoomla ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • VamShop

    Техзадание на VamShop (клон оськоммерц) - доработка админ модуля - создание товара который формируется из суммы различных товаров в зависимости от введенных данных конкретно расчет дверей купе стоимость которой зависит от габарита и материала из корого ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт под ключ

    $500

    Сайт Под Ключ техническое задание в приложение Проэкт Отдам человек который имеет хорошие отзывы примемлемая цена учитывая то что это не последний проэкт совместный будет. Оставляйте свой работы,контакты,сроки.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Модуль для DLE с админкой / Последние новости

    $50

    Требуется написать модуль для DLE с админкой. Суть модуля: На главной странице сайта выводится блок 3 строки и 11 колонок (рисунки размером 62*92 в каждой ячейке) и соотвественно для каждой картинки ссылка на новость. (при нажатии на ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсы валют

    $30

    Нужен программный модуль, который вычисляет значение тайского бата к российскому рублю, доллару, евро, гривне, казахскому тенге, малайзийскому рингиту и белорусскому рублю. вывод в текстовом виде. брать можете с любого источника, главное чтоб работал. значения вычисляются до сотых.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Функционал на jquery

    Есть список компаний на сайте. Нужно сделать. пользователь из выпадающего списка выбирает тип компании. Далее выбирает из списка на jquery нужные ему подкатегории. Помечает нужные чекбоксом чекед. При наведении курсором на подкатегорию показывается небольшая картинка соответствующей ...

    jQuery
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад