Парсинг таблицы с веб-страницы

Доволен. Общение приятное, общаешься с человеком, который может доступно объяснить все возникающие вопросы, где то даже и подсказать, как лучше. Цена низкая, по сравнению с аналогами, поэтому я долго не раздумывал. В результате не жалею о своем выборе. Рекомендую!