Парсинг таблицы с веб-страницы

Веб-программированиеЗавершен12 заявок338 просмотров
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Нужно написать скрипт парсера таблицы состава с страницы онлайн игры.

15 лет назад
Funya
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
sny
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Доволен. Общение приятное, общаешься с человеком, который может доступно объяснить все возникающие вопросы, где то даже и подсказать, как лучше. Цена низкая, по сравнению с аналогами, поэтому я долго не раздумывал. В результате не жалею о своем выборе. Рекомендую!
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