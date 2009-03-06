Требуется поставить готовый сайт на ЦМС

Веб-программированиеЗавершен33 заявки442 просмотра
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Требуется поставить готовый сайт на ЦМС с удобной панелью администрирования.

Сайт на сегодня сделан в HTML, статический. Кроме того, необходимо добавить еще три блока в меню, которые потребуют постоянных добавлений.

15 лет назад
Markiz-007
Бейлин 
68 летИзраиль
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
rui
34 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
15 лет назад
$200
14 дней
Владислав великолепно выполнил работу по постановке сайта на CMS. Он профессионал высочайшей квалификации и что, совсем немаловажно, чуткий и интеллигентный человек, который, не считаясь со своим временем, добивается выполнения поставленной задачи. Для него нет окончания работы...он готов дать совет и помочь даже после ее окончания. Рекомендую всем!!!
В свою очередь хочу сказать большое спасибо, Марку за то, что правильно обозначил все задачи, которые необходимо было реализовывать. Общение прошло гладко, все вопросы были решены, проблем не возникало. Оплата поступила еще до начала проекта! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Наилучшие рекомендации! С Уважением, Владислав.
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