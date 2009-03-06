Требуется поставить готовый сайт на ЦМС

Владислав великолепно выполнил работу по постановке сайта на CMS. Он профессионал высочайшей квалификации и что, совсем немаловажно, чуткий и интеллигентный человек, который, не считаясь со своим временем, добивается выполнения поставленной задачи. Для него нет окончания работы...он готов дать совет и помочь даже после ее окончания. Рекомендую всем!!!