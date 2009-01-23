Отредактировать файл FLA

$250
Веб-программированиеЗакрыт31 заявка475 просмотров
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В уже готовом файле FLA нужно отредактировать 15 мелких элементов, размеры элементов (полей), расстояния между элементами (иконками), изменить тексты, изменить цвет фона, подрисовать стрелочки.

Никаких новых действий со скриптами производить не нужно, новых элеметов рисовать и вставлять тоже не нужно - нужно только отредактировать иконки, тексты, размеры и расстояния, изменить две ссылки.

Файл скрин техзадания придагается. Есть более подробное ТЗ и оргигинал файла.

Нужен опытный флэшер.

15 лет назад
litvin
Максим 
46 летЧехия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 отзывов
Выбранный исполнитель
VVladimirP
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
15 лет назад
$60
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