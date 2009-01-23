Отредактировать файл FLA

Требуется фрилансер для создания сайта . Необходим сделать - шаблон с дизайном создать разделы подразделы и установить модули, Обязательно на Джумле, и установтить его на моем хостинге. Дизайн простой .. Наполнение делать не надо...Типовой ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В уже готовом файле FLA нужно отредактировать 15 мелких элементов, размеры элементов (полей), расстояния между элементами (иконками), изменить тексты, изменить цвет фона, подрисовать стрелочки.
Никаких новых действий со скриптами производить не нужно, новых элеметов рисовать и вставлять тоже не нужно - нужно только отредактировать иконки, тексты, размеры и расстояния, изменить две ссылки.
Файл скрин техзадания придагается. Есть более подробное ТЗ и оргигинал файла.
Нужен опытный флэшер.
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