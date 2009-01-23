Отредактировать парссер rss

Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как John Bee (JohnBee). John Bee еще раз подтвердил что умеет точно понять задачу. Большое ему спасибо.