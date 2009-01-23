Отредактировать парссер rss

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка126 просмотров
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Нужно изменить парссер rss, что-бы парссил только новости с картинками.

Парссер работает под DLE

15 лет назад
vanea
39 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
JohnBee
Bee 
38 летСША
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Профессиональный фрилансер, исполнил все быстро, четко и качественно в полном соответствие с техническим заданием, ответственно подходит к делу и постоянно на связи. Очень рад, что судьба свела меня с таким профессиональным, пунктуальным, обязательным человеком как John Bee (JohnBee). John Bee еще раз подтвердил что умеет точно понять задачу. Большое ему спасибо.
Продолжаем сотрудничество. Заказчик понимает, что ему нужно, поэтому вопросов после обсуждения ТЗ не появляется. А это в свою очередь позволяет быстро решить все необходимые задачи. Со связью никаких проблем. Оплата была сделана моментально после сдачи проекта. Всем рекомендую!!! Буду рад совместной работе в дальнейшем.
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