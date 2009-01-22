Обменный пункт на Joomla 1.15

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Требуется скрипт обменного пункта для сайта на Joomla 1.15 в виде устанавливаемого отдельного компонента, для автоматического обмена RBK Money, Yandex Money, Money Mail. Также для ручного обмена операционистом по OnLine заявке клиента. Возможность добавления новых валют. Отображение курсов обмена. Подробная отчетность. Возможность установки на любой сайт через административную часть.

Joomla
15 лет назад
denis88
59 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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