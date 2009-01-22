Обменный пункт на Joomla 1.15

Есть магазин на данной cms, при наполнении магазина добавлял дополнительную характеристику к товарам - "Производитель", теперь нужно сделать чтобы на главной странице выводился список производителей. Типа как на примере снизу, есть вывод товаров, а ниже ...
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Требуется скрипт обменного пункта для сайта на Joomla 1.15 в виде устанавливаемого отдельного компонента, для автоматического обмена RBK Money, Yandex Money, Money Mail. Также для ручного обмена операционистом по OnLine заявке клиента. Возможность добавления новых валют. Отображение курсов обмена. Подробная отчетность. Возможность установки на любой сайт через административную часть.
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