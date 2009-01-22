Настройка ЧПУ для Joomla 1.0.15

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка153 просмотра
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Вполне устроят стандартные возможности Joomla для ЧПУ. Однако, сейчас происходит сбой - изначальные ссылки вида /index.php?option=com_content&task=section&id=2&country=25&Itemid=42 с меняющимся параметром country все преобразовываются к виду /content/section/2/42/lang,ru/. Адрес тестового сайта с включенным стандартным механизмом ЧПУ - в приложении. Там не работает выборка по странам.

Пробовал подключать ARTIO JoomSEF, там выборка по странам работает, но время от времени происходит сбой при формировании страниц каталога (например, сейчас - 3-я страница раздела "образовательные").

Требуется настроить стандартное формирование ссылок.

Joomla
15 лет назад
tri777ki
Игорь 
46 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
xwande
Виктор 
44 годаЛатвия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день