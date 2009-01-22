Настройка ЧПУ для Joomla 1.0.15

Есть магазин на данной cms, при наполнении магазина добавлял дополнительную характеристику к товарам - "Производитель", теперь нужно сделать чтобы на главной странице выводился список производителей. Типа как на примере снизу, есть вывод товаров, а ниже ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вполне устроят стандартные возможности Joomla для ЧПУ. Однако, сейчас происходит сбой - изначальные ссылки вида /index.php?option=com_content&task=section&id=2&country=25&Itemid=42 с меняющимся параметром country все преобразовываются к виду /content/section/2/42/lang,ru/. Адрес тестового сайта с включенным стандартным механизмом ЧПУ - в приложении. Там не работает выборка по странам.
Пробовал подключать ARTIO JoomSEF, там выборка по странам работает, но время от времени происходит сбой при формировании страниц каталога (например, сейчас - 3-я страница раздела "образовательные").
Требуется настроить стандартное формирование ссылок.
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