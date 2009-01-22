Движок для ИМ под заказ и по ТЗ

Требуется собрать все закэшированные (Yandex, Google) страницы сайта, который уже не работает. Сохранять все линки и структуру необязательно. Сайт парсится для переноса на новую платформу phpbb2 в полуавтоматическом режиме. Нужно продумать вариант авто-переноса всего в базу ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен несложный движёк для интернет-магазина с нуля или переделанный, но обязательно отвечающий требованиям ТЗ.
Нужен веб-программист желательно с Украины, для постоянной связи, оплата наличными. Оплата будет производится в два этапа 50%-когда движёк будет готов(первый вариант) и 50% после переноса на мой хост и после отладки.
ТЗ для готового сайта, но в первую очередь нужен движёк, если сможете и всё остальное предложить, то работать буду с вами до конца. ТЗ-приблизительное полное описание системы выдам тем кто серьёзно будет браться за заказ.
ICQ: 244129365
- Похожие заказы
- $20Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Создание флэш банэра 468 на 60 на пляжную тематикуЗавершен15 лет назад
- $10
Загружаем сайт, видим такого размера как сейчас знак плавно (ненавязчиво) вращающийся. при наведении он проявляет реакцию в виде пульсации к уменьшению. а при клике в любую часть он уменьшается в размерах и застывает на месте.. ...Завершен15 лет назад
- $500
Мульт должен иметь хорошую графику, и продолжительность более 2 минут!Завершен15 лет назад
Нужен простой SMS скрипт-обработчик для a1agregator Майт построен на htmlВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Есить один замечательный чекер PR от Манго написан на джава, но к сожалению автор его пропал безследно. И там нужно кое что изменить. Если есть человек который способен это пофиксить велкам в аську договоримся. Сам ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужно сделать модуль для DLE ТЗ: http://www.free-lance.ru/users/5wheels/upload/f_497717d30f52e.rtf Пишите в ICQ: 411198523Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Есть готовый шаблон под DLE в нем надо изменить верхную часть. Шаблон написан на дивах. Срочно.Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Исправить парсинг имиджей ( картинок с сайта), исправить на выходе кол-во RSS в канале, настроить через cronЗавершен15 лет назад
Здравствуйте. Имеется модуль обратной связи для Joomla 1.5, модуль писал сам. Но он не работает, т.к. функция mail() не работает. Как я понял, нужно подключить функцию отправки письма, но не догоняю как) Прошу помочь подключить ...Завершен15 лет назад