Движок для ИМ под заказ и по ТЗ

Нужен несложный движёк для интернет-магазина с нуля или переделанный, но обязательно отвечающий требованиям ТЗ.

Нужен веб-программист желательно с Украины, для постоянной связи, оплата наличными. Оплата будет производится в два этапа 50%-когда движёк будет готов(первый вариант) и 50% после переноса на мой хост и после отладки.

ТЗ для готового сайта, но в первую очередь нужен движёк, если сможете и всё остальное предложить, то работать буду с вами до конца. ТЗ-приблизительное полное описание системы выдам тем кто серьёзно будет браться за заказ.

ICQ: 244129365