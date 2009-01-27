Подправить RSS граббер

В кратце: Нужно разработать областной портал. В идеале нечто вроде ngs.ru. Варианты: 1 - с нуля (php или java) 2 - использовать популярную CMS 3 - использовать Вашу разработку для подобных сайтов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исправить парсинг имиджей ( картинок с сайта), исправить на выходе кол-во RSS в канале, настроить через cron
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