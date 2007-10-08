Парсер выдачи

Задача следующая:

Есть excel файл с 3 столбцами, берется одна строка и делается запрос в поисковик(можно в несколько), оттуда берутся несколько первых результатов. Все это заносится в excel, 1 столбец - Название, 2-описание, 3-url, следующие 3 из excel(по которым запрос и был). Желательно чтоб по каждой строке заносилось рандомное число результатов запроса, к примеру 3-10.

И таким образом он проходит по всем строкам и составляется полный файл.

Есть ли ограничения на применение? Может предложите другие варианты.

Во вложении пример

ЖДу цену и срок реализации