Автолинкинг ссылок в доп. полях DLE

Веб-программированиеЗавершен1 заявка112 просмотров
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Новости на сайт добавляются через BB-код редактор. У новостей есть 2 доп.поля, в них добавляются почти 100% ссылок сайта. Есть вот этот модуль http://4dle.ru/2007/10/08/udobnoe_dobavlenie_bolshogo_kolva_ssylok.html который написан давным-давно и линкует всё подряд. Задача сделать автолинкинг ссылок ТОЛЬКО в этих доп.полях. Версия DLE 7.5

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

1. Чтобы при последующем редактировании новостей всё не смешивалось в html-кашу ( так было при добавлении ссылок через ВИЗИВИГ редактор http://pic.ipicture.ru/uploads/090119/4gQmOm5uF7.png ) и оставалось в красивом построчном ровном виде.

2. Cтарые ссылки добавленные ранее - не поломались.

3. Ссылка не должна укорачиваться при автолинкинге.

4. Чтобы не автолинковались ссылки в самой новости (например для клипов с youtube), ссылки в профиле и комментариях (эти ссылки вообще отключены для определённых групп в настройках движка).

5. Элегантность решения, минимум нагрузки, минимум возможных изменений в файлах.

15 лет назад
androgin
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Fed_net
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
72 отзыва
15 лет назад
$50
3 дня
Всё сделал качественно! Особенно порадовали инструкции по установке - очень всё понятно и доходчиво! Возникла заминка с оптимальным решением по модулю для ДЛЕ (у меня были требования к реализации) - так спокойно решал её, без нервов и срывов, вообщем, очень хорошая выдержка у фрилансера - это очень важно когда тебя не торопят и не подгоняют скорее отдать деньги лишь бы закончить "проблемный" проект, который долго рожается. Ещё очень и очень удивило что работал без предоплаты, на доверии! Это в наше время очень радует!
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