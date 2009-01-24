Автолинкинг ссылок в доп. полях DLE

Новости на сайт добавляются через BB-код редактор. У новостей есть 2 доп.поля, в них добавляются почти 100% ссылок сайта. Есть вот этот модуль http://4dle.ru/2007/10/08/udobnoe_dobavlenie_bolshogo_kolva_ssylok.html который написан давным-давно и линкует всё подряд. Задача сделать автолинкинг ссылок ТОЛЬКО в этих доп.полях. Версия DLE 7.5

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

1. Чтобы при последующем редактировании новостей всё не смешивалось в html-кашу ( так было при добавлении ссылок через ВИЗИВИГ редактор http://pic.ipicture.ru/uploads/090119/4gQmOm5uF7.png ) и оставалось в красивом построчном ровном виде.

2. Cтарые ссылки добавленные ранее - не поломались.

3. Ссылка не должна укорачиваться при автолинкинге.

4. Чтобы не автолинковались ссылки в самой новости (например для клипов с youtube), ссылки в профиле и комментариях (эти ссылки вообще отключены для определённых групп в настройках движка).

5. Элегантность решения, минимум нагрузки, минимум возможных изменений в файлах.