С форумом - дизайн уже есть. Дополнительная инфа в личку.
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Нужно сделать самый простой граббер
полностью небольшое ТЗ напишу в аське или в личке
работы на 30 минут
ICQ 366947794
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