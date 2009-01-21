Доработка сайта на движке DLE

Нужно подружить скрипт http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?whichScript=ajax-poller с руским языком, проблема в том что после голоса, скрипт возвращает кракозябры если они на русском языке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать сайт на движке DLE.
Дизайн есть, движок установили.
Нужно доработать верстку и настроить движок.
Говорите пожайлуста цены и сроки (примерные)
Было бы удобней всё это обсудить в Skype!
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