Доработка сайта на движке DLE

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать сайт на движке DLE.

Дизайн есть, движок установили.

Нужно доработать верстку и настроить движок.

Говорите пожайлуста цены и сроки (примерные)

Было бы удобней всё это обсудить в Skype!

15 лет назад
nargiz
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Подружить ajax с русcким

    $5

    Нужно подружить скрипт http://www.dhtmlgoodies.com/index.html?whichScript=ajax-poller с руским языком, проблема в том что после голоса, скрипт возвращает кракозябры если они на русском языке.

    Ajax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Каталог компаний

    Требуется написать каталог компаний. ТЗ в приложении. Интересны цена и сроки. Основная задача чтобы все работало быстро, оперативно и в основном без перезагрузки основной страницы.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Немного доработать блог на WP

    $50

    Есть блог на WordPress. Нужно его немного доработать - как в плане визуализации (подкорректировать шаблон), так и в плане функционала установить и настроить кой-какие плагины. Для специалиста в WP - работы на час примерно.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт на cakephp

    $100

    Нужно перевести сайт(ы?) клиента(ов) на cms, в основе которой - самопис на cakephp или codeigniter. Пишите ваши предложения. Как правило, сайты клиентов - 2-3 типа данных, иногда есть торговый каталог. В среднем готовы платить 100 вмз ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Программа на Java

    $100

    Это небольшой проект на Java. Существует open source програма для построения сетевых графиков cytoscape.org В ней существует возможность командной batch-генерации сетевых графиков на стороне сервера без Х. Эта возможность не документирована подробно, но сама функция имеется. Мне требуется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать сайт,верстка,панель управления.

    Необходимо сверстать сайт и поставить его на панель управления, что бы через панель управления можно было добавлять текст, фото, новые пункты меню, новые пункты Услуг, новые новости. Читайте подробное ТЗ! И портфолио обязательно! Остальное при работе.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Кодирование URL источника в плагине подкастинга WP

    Приложенный файл - плагин под WordPress для подкастинга/проигрывания mp3. Он выдает в коде страницы такое: Необходимо доработать плагин таким образом чтобы он кодировал этот URL с целью невозможности скачивания mp3 пользователями. Желательно делать изменения в отдельном файле, чтобы ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад