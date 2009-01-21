Простая здачка для веб-программиста

Upd

Всем спасибо.

Здравствуйте, уважаемые.

Есть файл file.php

В нем намешан и php и HTML код, в самых плохих традициях.

Короче оно имеет вид, примерно:

$this_cat_class = ''; } $output .= '

Даже скажу, что конкретно в этой ситуации нужно этот код вставить между "a" и "herf"

Просто вставить внутрь не получается, т.к. по-видимому символы типа ' и " воспринимаются php-обработчиком, и дальше код не идет.

Если вы видите какие-то другие решения - можно их озвучивать.

Работа элементарная. Вознаграждение, если понадобится, присутствует.

Ася умерла, личка не работает. Пожалуйста, пишите в проект, тем более он закрыт от посторонних.

Спасибо.