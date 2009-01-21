Простая здачка для веб-программиста

Веб-программированиеЗавершен6 заявок246 просмотров
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Upd

Всем спасибо.

Здравствуйте, уважаемые.

Есть файл file.php

В нем намешан и php и HTML код, в самых плохих традициях.

Короче оно имеет вид, примерно:

$this_cat_class = ''; } $output .= '

  • Даже скажу, что конкретно в этой ситуации нужно этот код вставить между "a" и "herf"

    Просто вставить внутрь не получается, т.к. по-видимому символы типа ' и " воспринимаются php-обработчиком, и дальше код не идет.

    Если вы видите какие-то другие решения - можно их озвучивать.

    Работа элементарная. Вознаграждение, если понадобится, присутствует.

    Ася умерла, личка не работает. Пожалуйста, пишите в проект, тем более он закрыт от посторонних.

    Спасибо.

    • 15 лет назад
    Serezhka
    Mazhor Glamour 
    NaN летРоссия
    16 лет в сервисе
    Был
    15 лет назад
    Выбранные исполнители
    henry_rollins
    Rollins 
    NaN летРоссия
    17 лет в сервисе
    Был
    15 лет назад
    4 отзыва(-1)
    15 лет назад
    $1
    1 день
    Быстро решил проблему - сразу видно: профи. Огромное спасибо.
    explorer
    Громов 
    38 летУкраина
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    Был
    13 лет назад
    15 лет назад
    $1
    1 день
    Грамотный человек, хороший специалист. Задачу решил на раз, два. Приятно, когда тебя окружают адекватные и отзывчивые люди. Спасибо!
    Очень приятный в общении человек! Всем советую с ним работать.
    Skyter
    Юрий 
    39 летБеларусь
    17 лет в сервисе
    Был
    13 лет назад
    6 отзывов
    15 лет назад
    $10
    1 день
    Первым решил поставленную задачу. Сразу видно - что он профессионал, и прекрасно знает свое дело. Жаль что нету колонки "Адекватность", а то был бы еще один + для этого фрилансера. Спасибо.
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