Парсинг данных, получаемых от регистратора.

Имеется: база данных о покупателях, кот. используется в том числе для тех.поддержки покупателей. Некоторое время пользовались услугами регистратора plimus. Для парсинга данных были написаны скрипты. В настоящее время сменили регистратора - работаем с regnow.

Необходимо: на основе документации, полученной от regnow, написать скрипты для regnow, аналогичные имеющимся скриптам для plimus.

В аттаче - документация и пример.

Пожалуйста, задавайте вопросы.