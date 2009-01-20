Веб-интерфейс к кронтабу

Нужен аналог http://cronjob.ru/ (только добавление и удаление задач и принудительное завершение процесса по таймауту, к примеру если запускаются задачи через links нужно его закрывать, после выполнения скрипта или по таймауту), плюс установка расписание формата как в 8 плеске(более гибкая настройка времени запуска).

Что есть:

Выделенный сервер на Linux 2.6 под управлением plesk 8.

В общем приходиться добавлять много задач в крон, поэтому нужна такая удобная штука.

Доступ к серверу не предоставляется, вы делаете на своем, показываете, передаете мне, корректируем под мой сервер если что то не работает, такая схема работы.

Цена/Сроки