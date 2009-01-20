Установить скрипт видео-чат с оплатой за просмотр

$100
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка222 просмотра
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Установить скрипт видео-чат с оплатой за просмотр(скрипт имеется Pay-Per-View_Chat_v1.5_Flash_Source).

Если кто работал по этой теме и имеются наработки давайте обсудим.

Сколько стоит установить, подключить оплату SMS и ROBOX.

15 лет назад
gogison
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
21 отзыв