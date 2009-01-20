Сайт транслятор rss

Нужно реализовать проигрывание mp3 файлов на сайте. Во вложении скриншот части сайта с примером как должно это выглядеть. На этом сайте http://www.mp3.ru/catalogue/ctlg.fexec?track_auto=109359&release_auto=7804&performer_auto=4581 так сделано прослушивание.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется реализация на вашем движке или на каком-нибудь из известных движков(DLE, DRUPAL, etc) новостного сайта посредника.
Принцип работы такой, администратор добавляет рсс-ленты других сайтов, и и соответственно эти рсс-ленты транслируются на сайте-посреднике, что-то типа как у marketgid.com или redtram.com
Основное требование, движок должен "хавать" рсс-ленту и картинку из нее от любого сайта, тоесть чтоб добавление новостей с удаленных сайтов на сайт-посредник, проходило полностью автоматически.
Жду Ваших конкретных предложений и цен!
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