Сайт транслятор rss

Требуется реализация на вашем движке или на каком-нибудь из известных движков(DLE, DRUPAL, etc) новостного сайта посредника.

Принцип работы такой, администратор добавляет рсс-ленты других сайтов, и и соответственно эти рсс-ленты транслируются на сайте-посреднике, что-то типа как у marketgid.com или redtram.com

Основное требование, движок должен "хавать" рсс-ленту и картинку из нее от любого сайта, тоесть чтоб добавление новостей с удаленных сайтов на сайт-посредник, проходило полностью автоматически.

Жду Ваших конкретных предложений и цен!