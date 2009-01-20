Создание информационного портала + флеш

$800
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок195 просмотров
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Веб-студии требуется программист, на данном этапе для одного проекта, в случае же успешного сотрудничества - для постоянной работы.

Нужно разработать программную часть для корпоративного информационного портала. Сверстанный дизайн уже есть, нужна CMS, и различные модули. Также нужно разработать для имеющегося дизайна флешевый элемент, с помощью которого можно будет смотреть рекламу. Пример такой флешевой рекламы есть на cardplayer . com - там в правом верхнем углу.

Примерные модули, которые должны быть на сайте:

• Форма регистрации: заполнение регистрационной формы, присвоение каждому зарегистрированному пользователю статуса (2 возможные вариации).

• Создание профиля пользователя (предоставляет информацию на основе заполненных регистрационных данных, а также Блог пользователя и сообщения Блога в неограниченном количестве).

• Статус пользователя (онлайн/офлайн)

• Поиск

• Форум

• Голосование (применяется в разделах: Мультимедиа, Блоги – отдельные посты, Магазин, Клубы, Онлайн покер)

• Возможность комментировать для зарегистрированных пользователей (сообщения форума, Блоги – отдельные посты, новости и статьи, мультимедиа)

• Всплывающее меню к главному меню, с указанием всех подразделов.

• Автоматическое обновление информации о проходящих онлайн турнирах, с возможностью их классификации в таблице по нескольким признакам.

• Мультимедиа: возможность добавлять администрацией сайта видеороликов, фотографий и обоев для рабочего стола (с различными разрешениями для скачки).

• Возможность для зарегистрированных пользователей сайта размещать фото и видео материалы (профиль пользователя, посты, форум).

• Карта сайта

• Почта (2-5 адресов).

• Возможность отправить письмо с сайта, без помощи почтовых программ.

ВНИМАНИЕ!!! Сначала ВНИМАТЕЛЬНО просмотрите детальное ТЗ смотрите в приложении, и только потом оставляйте предложения.

Стоимость указана за программирование и флеш. Можно рассмотреть вариант без флеша, тогда его придется заказывать у других исполнителей, и тогда из стоимости будет вычтена стоимость флеша.

Срок, за который надо сдать сайт - месяц. ВНИМАНИЕ!!! Обращаться ТОЛЬКО тем, кто имеет много положительных отзывов по подобным проектам, и абсолютно уверен, что он сможет сдать проект за месяц. Если не уверены - не беритесь, т.к. в случае срыва срока оплату не гарантирую!

Предоплаты тоже не будет. Будет оплата сделанной работы, с точностью соответствующей ТЗ. Все дополнения, которые будут не по ТЗ, будут оплачены дополнительно.

15 лет назад
tglife
40 летСША
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
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