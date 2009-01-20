Создание информационного портала + флеш

Логинимся по данным:логин пасс хост. идём по каждой доступной для чтения БД. в каждой базе идём по каждой таблице. в каждой таблицы смотрим названия колонок. если в названии колонки есть текст по маске, к примеру username, adress, etc. делаем дамп ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Веб-студии требуется программист, на данном этапе для одного проекта, в случае же успешного сотрудничества - для постоянной работы.
Нужно разработать программную часть для корпоративного информационного портала. Сверстанный дизайн уже есть, нужна CMS, и различные модули. Также нужно разработать для имеющегося дизайна флешевый элемент, с помощью которого можно будет смотреть рекламу. Пример такой флешевой рекламы есть на cardplayer . com - там в правом верхнем углу.
Примерные модули, которые должны быть на сайте:
• Форма регистрации: заполнение регистрационной формы, присвоение каждому зарегистрированному пользователю статуса (2 возможные вариации).
• Создание профиля пользователя (предоставляет информацию на основе заполненных регистрационных данных, а также Блог пользователя и сообщения Блога в неограниченном количестве).
• Статус пользователя (онлайн/офлайн)
• Поиск
• Форум
• Голосование (применяется в разделах: Мультимедиа, Блоги – отдельные посты, Магазин, Клубы, Онлайн покер)
• Возможность комментировать для зарегистрированных пользователей (сообщения форума, Блоги – отдельные посты, новости и статьи, мультимедиа)
• Всплывающее меню к главному меню, с указанием всех подразделов.
• Автоматическое обновление информации о проходящих онлайн турнирах, с возможностью их классификации в таблице по нескольким признакам.
• Мультимедиа: возможность добавлять администрацией сайта видеороликов, фотографий и обоев для рабочего стола (с различными разрешениями для скачки).
• Возможность для зарегистрированных пользователей сайта размещать фото и видео материалы (профиль пользователя, посты, форум).
• Карта сайта
• Почта (2-5 адресов).
• Возможность отправить письмо с сайта, без помощи почтовых программ.
ВНИМАНИЕ!!! Сначала ВНИМАТЕЛЬНО просмотрите детальное ТЗ смотрите в приложении, и только потом оставляйте предложения.
Стоимость указана за программирование и флеш. Можно рассмотреть вариант без флеша, тогда его придется заказывать у других исполнителей, и тогда из стоимости будет вычтена стоимость флеша.
Срок, за который надо сдать сайт - месяц. ВНИМАНИЕ!!! Обращаться ТОЛЬКО тем, кто имеет много положительных отзывов по подобным проектам, и абсолютно уверен, что он сможет сдать проект за месяц. Если не уверены - не беритесь, т.к. в случае срыва срока оплату не гарантирую!
Предоплаты тоже не будет. Будет оплата сделанной работы, с точностью соответствующей ТЗ. Все дополнения, которые будут не по ТЗ, будут оплачены дополнительно.
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