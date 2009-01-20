Функция сабмита поста на форуме

Инфо: Имеется скрипт iq теста, есть навигация по вопросам и по вариантам ответов (сверстанная с css стилями) не подключенная к самому тесту (т.е нужно привязать варианты ответов и навинацию по вопросам в тесте к самим кнопкам). ...