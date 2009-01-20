Функция сабмита поста на форуме

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок152 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна функция на PHP, которая добавляет пост M на N форум в V ветку, заходя под L логином и P паролем.

Допустимо использовать вложеные функции, например для заточки под тип форумов.

Пример:

$m = "Тестовое сообщение"; // содержимое поста

$n = "forum.site.com"; // url форума

$v = "index.php?t=5435345"; // ветка, в которую требуется добавить пост

$l = "test_user"; // login

$p = "pas_user"; // password

$res = SumbitPost($n, $l, $p, $v, $m); // $res = {true||false}

?>

Кол-во форумов ограничено

Список форумов, под которые необходимо заточить обговариваются в привате

15 лет назад
Ivanoff
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вывести категории в joomla 1.0.15

    $4

    Есть сверстанный диз. сайта. Необходимо подправить в joomla вывод категорий в нужном месте. Писать ТОЛЬКО в icq, приват будет игнорироваться! На joomla шаблон натянут. Сделать вывод категорий и подкатегорий разделов "РАДИО связь", "ТЕЛЕФОННАЯ связь" и т. д. ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсы валют

    Необходимо создать скрипт, который отображал брал бы курсы валют по следующей ссылке: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi - интересует только две валюты. После чего скрипт должен отнимать определенный процент (к примеру 5,5%) от курса и выводить новый курс на ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Извлечь содержимое файла Macromedia Projector

    Имеется файл Macromedia Projector, в котором хранятся ресурсы игры (тексты, графика). Их необходимо из этого exe-шника извлечь, а потом запаковать обратно после небольшой редактуры (перевода на русский язык), а также исправить возможные ошибки, обнаруженные в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Граббер- очень интересный

    Задачя: нужен граббер контента с послед обработкой этого контента. смысл задачи отпишу лично всем заинтересовавшимся. Требования к исполнителю: нужен реальный профи так как проект это не просто какойнить грабер.. а целая система.. знания php, .NEt, AJAX, MySQL, ORACLE и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Корректная установка модуля JOOMLA

    $10

    Модуль Joomla! - YOOtooltip есть эскиз кухни. на ней расставлена продукция. что нужно - при наведении на на продукт: 1. он подсвечивается 2. всплывает облако с текстом некоторые продукты на кухне накладываются друг на друга.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Верстка и админка

    Необходимо сделать верстку и написать удобную в использовании систему управления контентом. Главная страница + 4. Цены указывать ОТДЕЛЬНО для верстки, и за весь комплекс работ. Проект не скажу, что сложный, но и не на 5 минут. Дилетантов прошу не ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Запрограммировать флешку Actionscript+javascript

    Необходимо запрограммировать флешку на общение с сервером (посыл введенной во флешку информации через $POST прием информации с сервера через XML + необходимо создать в дополнение к флешке Javascript который будет говорить флешке какой из ее ...

    Javascript
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Настройка SMS биллинга (А1 API) и скрипта

    Инфо: Имеется скрипт iq теста, есть навигация по вопросам и по вариантам ответов (сверстанная с css стилями) не подключенная к самому тесту (т.е нужно привязать варианты ответов и навинацию по вопросам в тесте к самим кнопкам). ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-каталог для подбора автзапчастей

    $500

    Необходимо извлечь данные из программы Текдок и интегрировать их в сайт. Схема поиска: марка авто -&gt; модель -&gt; обьем, год -&gt; узел -&gt; наименование -&gt; цена. Стоимость будет браться из ексель прайс-листа. Примеры удачных конфигураций: www.exist.ru/cat/cat/ expressorder.ru/norcatalogs/ ...

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад