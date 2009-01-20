Функция сабмита поста на форуме

Есть сверстанный диз. сайта. Необходимо подправить в joomla вывод категорий в нужном месте. Писать ТОЛЬКО в icq, приват будет игнорироваться! На joomla шаблон натянут. Сделать вывод категорий и подкатегорий разделов "РАДИО связь", "ТЕЛЕФОННАЯ связь" и т. д. ...
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Нужна функция на PHP, которая добавляет пост M на N форум в V ветку, заходя под L логином и P паролем.
Допустимо использовать вложеные функции, например для заточки под тип форумов.
Пример:
$m = "Тестовое сообщение"; // содержимое поста
$n = "forum.site.com"; // url форума
$v = "index.php?t=5435345"; // ветка, в которую требуется добавить пост
$l = "test_user"; // login
$p = "pas_user"; // password
$res = SumbitPost($n, $l, $p, $v, $m); // $res = {true||false}
?>
Кол-во форумов ограничено
Список форумов, под которые необходимо заточить обговариваются в привате
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