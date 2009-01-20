Имеется файл Macromedia Projector, в котором хранятся ресурсы игры (тексты, графика). Их необходимо из этого exe-шника извлечь, а потом запаковать обратно после небольшой редактуры (перевода на русский язык), а также исправить возможные ошибки, обнаруженные в ...
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Необходимо создать скрипт, который отображал брал бы курсы валют по следующей ссылке: http://www.xe.com/ucc/convert.cgi - интересует только две валюты. После чего скрипт должен отнимать определенный процент (к примеру 5,5%) от курса и выводить новый курс на страницу.
Скрипт должен легко встраиваться в любую HTML страницу на сайте.
Писать в приват с обязательным указанием номера контактного телеона
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