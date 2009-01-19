Решить проблему кодировок PHP

Необходимо реализовать следующий функционал: 1. Копирование структуры сайта. 2. Копирование информационных систем сайта. 3. Копирование шаблонов, макетов. Выглядеть должно так: 1. Вызываю интерфейс копирования. 2. Указываю сайт-источник, указываю сайт назначение. 3. Нажимаю button 'копировать' и радуюсь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт поиска программ.
На всех страницах описаний программ есть ссылка для поиска похожих программ.
Пример: Программа Плеер 2.0
Стоит ссылка (кодирование urlencode): search.php?s1=2&words=%CF%EB%E5%E5%F0+%F1%EA%E0%F7%E0%F2%FC
%CF%EB%E5%E5%F0+%F1%EA%E0%F7%E0%F2%FC = плеер+скачать
При заходе по такой ссылке русскими поисковиками, все нормально.
А при заходе, например, MSN строка оказывается в непонятной кодировке:
words=ГђВіГ‘в‚¬ГђВ°Г‘вЂћГђВёГ‘вЂЎГђВµГ‘ВЃГђВєГђВёГђВ№ Г‘в‚¬ГђВµГђВґГђВ°ГђВєГ‘вЂљГђВѕГ‘в‚¬
Поиск конечно с такой строкой не срабатывает.
Нужно решение: как кодировать строку, чтобы все поисковики понимали, либо как раскодировать строку в скрипте поиска, чтобы он срабатывал.
Хотя, я думаю, правильнее первое.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужен скрипт для автоматизированного размещения сообщений в блогах. Пишите в асю 370-895-948Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Создание интерфейса веб-приложения на JavaScript. Только клиентская часть. Имеется прототип и серверная часть, нужен опытный исполнитель, который сверстает и запрограммирует клиентскую часть. Совместимость с основными браузерами, быстродействие и качественный откомментированный код - непременные условия.Веб-программирование7 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать агрегатор XML-ов и каталог продуктов из множества интернет магазинов. Требуется решение без дизайна. В идеале - отвественный PHP програмист с отзывами, способый вплотную занятся проектом и выполнить задачу за 1 неделю. Оплата поэтапная , по показу ...Закрыт15 лет назад
Разыскивается программист для создания скриптов парсеров Веб-сайтов. Сайты - новостные, доски объявлений. Требования: - PHP - RegExp - опыт в разработке парсеров Сайтов отпарсить требуется много, скидывайте ваши предложения и прогноз - сколько роботов готовы писать в день.Веб-программирование33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Общее описание задачи: Необходимо написать java applet+серверные скрипты для загрузки больших файлов через apache2.Апплет должен поддерживать загрузку от одного до нескольких файлов,с дополнительными атрибутами (поля ввода текста и выпадающие меню).Количество,имена полей,обязательность к заполнению должны быть конфигурируемы. Серверные ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте Требуется настроить воррдпресс что бы сайт выгледел на подобии www.gai.ru Ворд пресс установлен + шапка уже нарисованна Жду предложенийВеб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10
Существует таблица с новостями. У каждой новости есть поле int c неким числом. Задача. Нужно выбрать все новости у которых: 1. Число в этом поле больше определенного. (задается изначально) 2. В день не должно быть более 2-3 новостей. (за день не ...Завершен15 лет назад
- $10
Нужно в добавлении полной новости добавить возможность загрузки торрент файла (в указанном мной месте). сделать папку на фтп куда будут загружаться торрент файлы и сделать ссылку на сайте "скачать" торрент файл из этой папки торрент ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Модуль "недвижимость" для городского портала. Аналог e1.ruЗакрыт15 лет назад