Решить проблему кодировок PHP

$2
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок228 просмотров
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Есть скрипт поиска программ.

На всех страницах описаний программ есть ссылка для поиска похожих программ.

Пример: Программа Плеер 2.0

Стоит ссылка (кодирование urlencode): search.php?s1=2&words=%CF%EB%E5%E5%F0+%F1%EA%E0%F7%E0%F2%FC

%CF%EB%E5%E5%F0+%F1%EA%E0%F7%E0%F2%FC = плеер+скачать

При заходе по такой ссылке русскими поисковиками, все нормально.

А при заходе, например, MSN строка оказывается в непонятной кодировке:

words=ГђВіГ‘в‚¬ГђВ°Г‘вЂћГђВёГ‘вЂЎГђВµГ‘ВЃГђВєГђВёГђВ№ Г‘в‚¬ГђВµГђВґГђВ°ГђВєГ‘вЂљГђВѕГ‘в‚¬

Поиск конечно с такой строкой не срабатывает.

Нужно решение: как кодировать строку, чтобы все поисковики понимали, либо как раскодировать строку в скрипте поиска, чтобы он срабатывал.

Хотя, я думаю, правильнее первое.

PHP
15 лет назад
evmaster
Евгений 
42 годаРоссия
20 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
83 отзыва
Выбранный исполнитель
tirannekulin
Николай 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв(-1)
15 лет назад
$2
1 день
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