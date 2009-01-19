Приватный проект для LLIypLLIuk

Нужно создать сайт визитку с каталогом продукции на 1c-bitrix старт. Дизайн предоставим в .psd. Оплата за работу 5 тыс руб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модуль "недвижимость" для городского портала. Аналог e1.ru
- Похожие заказы
- $250Веб-программирование32 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Задача: написать парсер в 2х модификациях. первый грабит полностью контент с cайта rapidlinks.ru? второй будет работать и добавлять обновленный контент с того же сайта. вывод в MySQL, служебную информацию хранить в файле. исключить и грабилки ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Вот такой вопрос ... Есть скрипт http://zagrebun.ru - это сервис контекстной рекламы . Можно ли в этот скрипт встроить автосерфинг , и popup . если надо , могу ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $250
Разработать портал. Движок на выбор исполнителя из числа распостраненных. Дизайн сверстан.Веб-программирование17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно как-то ускорить его работы независимо от хостинга, мне нужно спарсить 938 страниц и нажо это сделать как-то быстро пока работает 100 страниц в 2 часа! Пишите цену, сроки и ICQ я свяжусьВеб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $200
Необходимо написать скрипт онлайнт теста.Веб-программирование33 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать поисковик по сайтам в доменных зонах tj, uz, kz, tm. Автоматическая индексация сайтов в зоне. Вывод результатов по принципу гугла и яндекса. Первоначальное создание и дальнейшая поддержка.Веб-программирование12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно написать ява-апплет, который будет: - проверять при аутентификации подлинность ключа, назначенного пользователю - при удачной аутентификации шифровать весь исходящий из браузера траффик по известному ключуВеб-программирование3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Нужно ротировать объявления в рекламных местах по процентам. Т.е. Рекламное место имеет 100% показов. Например, в нем куплено 2 объявления: 1) объявление на 10% показов 2) объявление на 30% показов. Что мы должны получить. Чтобы объявления показывались, первое ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад
Написание web-приложения для автомобильного сайта. Требования: владение Typo3, опыт работы. Резюме и предложения высылайте на e-mail: [email protected]. Подробное ТЗ вышлю в ответ. +38 (067) 550-11-50Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад