Создать сайт визитку

Нужно на сайте создать бизнес тесты. Есть много сайтов с тестами, нужно либо самим написать либо стащить с сайтов и сделать на моем сайте. Вобщем вам лучше знать. Тематика - бизнес Хотел бы знать сроки и цены. Устанавливать надо ...