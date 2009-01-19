Работа для программиста Joomla

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки171 просмотр
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Нужно сделать разбиение на страницы (pagination) в компоненте sectionex http://www.joomla.rkuster.com/download/com_sectionex1.5.0.13.zip . Сейчас он отображает либо все , либо последние 25, 50 ....

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Joomla
15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
181 отзыв(-2)
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