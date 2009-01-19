Требуется написать модуль для DLE 6.5

Модуль должен отслеживать IP при авторизации пользователей.

Пример:

Зарегистрировался пользователь, и передал кому-нибудь свой аккаунт, при входе надо сверять предыдущие ипы.

Если IP-адрес с последнего визита был изменен более двух, трех раз - высылаем на email администратору уведомление с датой авторизации и айпи-адресами под которыми входил пользователь.

Пишите Ваши цены (не обидим) и сроки разработки подобного модуля.