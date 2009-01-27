Доработка php-скриптов

Есть организация, оказывающая услуги населению по предварительной записи. Например, стоматология. Обычно клиент звонит по телефону и говорит, что он хочет записаться на прием, а администратор его записывает. Потом клиент приходит в назначенное время и получает ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт http://small-icons.com.
На нем сделаны поиск и корзина покупок. Поиск сделан с использованием xml-файла. Базы данных не используются. Поиск и корзина по отдельности работают. Нужно, чтобы результаты поиска можно было добавлять в корзину.
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