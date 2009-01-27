Доработка php-скриптов

Веб-программированиеЗавершен6 заявок214 просмотров
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Имеется сайт http://small-icons.com.

На нем сделаны поиск и корзина покупок. Поиск сделан с использованием xml-файла. Базы данных не используются. Поиск и корзина по отдельности работают. Нужно, чтобы результаты поиска можно было добавлять в корзину.

PHP
15 лет назад
iconix
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
miridium
Михаил 
47 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
15 лет назад
$10
1 день
Задание было выполнено быстро и аккуратно.
ТЗ составлено грамотно. Оплата своевременная. Всем рекомендую
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