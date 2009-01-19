Написать программу в turbo pascal

Мне нужно написать программу, распознать и выложить текстом не получилось, выкладываю три графических изображения, 130, 131, 132 страницы. Нужно написать параграф 4, пример программы там же, но не понятно на каком языке.

Желательно всё сделать быстро и с комментариями к программе!