Написать программу в turbo pascal

Веб-программированиеЗавершен3 заявки175 просмотров
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Мне нужно написать программу, распознать и выложить текстом не получилось, выкладываю три графических изображения, 130, 131, 132 страницы. Нужно написать параграф 4, пример программы там же, но не понятно на каком языке.

Желательно всё сделать быстро и с комментариями к программе!

15 лет назад
rufer
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Demas
Данко 
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Дмитрий сдал проект без задержек. Работа выполнена качественно для её сроков. Сроки были минимальны. Приятный в общении человек, легко найти общий язык и язык проекта ))
Очень порядочный заказчик, все вовремя оплатил
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