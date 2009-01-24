Фильтр товаров для Shopcms

Веб-программированиеЗавершен2 заявки206 просмотров
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Для сайта www.gen.1z1z.ru

нужно написать фильтр товаров по характеристикам

содержание фильтра

1. Название (поле)

2. Мощность (от ____ до _____ кВт)

3. Стоимость (от ____ до _____ руб.)

4. Производитель (поле с выскакивающим списком всех производителей на выбор)

5. Тип двигателя (установка галочками - бензиновый, дизельный)

6. Фазность (установка галочками - 220, 380)

7. Исполнение (установка галочками - открытый, в кожухе)

8. Способ пуска (установка галочками - ручной, электрозапуск, автозапуск)

фильтр должен искать по характеристикам

!!! внимание - исполнителей не знакомых со стректурой Shopcms или ранее не писавших под нее модули ПРОШУ не беспокоить.

icq# 7988886 - Дмитрий

15 лет назад
den2607
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Ent-ch
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$60
3 дня
Работы выполнена качественно и в точно оговоренные сроки. Качество работы очень высокое. Рекомендую!
Четко поставленная задача. Взаиморасчеты точно по графику. Конструктивное и приятное общение. Таким и должно быть взаимовыгодное сотрудничество.
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