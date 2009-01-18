Поддержкa веб-системы

Требуется сделать сайт, доска объявлений, с элементами соц сети. ТЗ по запросу. HP, MySQL, HTML, Ajax, верстка. Дизайн готов. Самописная админка сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть система обмена заказами между фирмами. Написана на пхп + ajax
Необходим php/ajxa программист для выполнения доработок по этой системе. Доработки систематически, оплата проектно/почасово.
Используется Extjs библиотека.
От претендентов:
- время на проект необходимое - мин 20 часов в неделю
- потрфолио/резюме/ссылки на работы (с Extjs - плюс)
- аська
З.Ы.
Все сообщения в тендерет, а не приватом.
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