Поддержкa веб-системы

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки218 просмотров
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Есть система обмена заказами между фирмами. Написана на пхп + ajax

Необходим php/ajxa программист для выполнения доработок по этой системе. Доработки систематически, оплата проектно/почасово.

Используется Extjs библиотека.

От претендентов:

- время на проект необходимое - мин 20 часов в неделю

- потрфолио/резюме/ссылки на работы (с Extjs - плюс)

- аська

З.Ы.

Все сообщения в тендерет, а не приватом.

15 лет назад
fgroup
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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