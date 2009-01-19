Отредактировать xml озона

Хотел бы импортировать xml на свой сайт это категории http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1070764/

Книги > Нехудожественная литература > Каталог > Религия. Оккультизм. Эзотерика > Эзотерика. Парапсихология. Тайны > Астрология > Гороскоп

но, ozon.ru дает xml только главного раздела http://www.ozon.ru/context/nonfiction/ -

http://www.ozon.ru/multimedia/yml/partner/nonfiction.xml - размер 100 мб

мне нужно чтобы вы отредактировали этот xml http://www.ozon.ru/multimedia/yml/partner/nonfiction.xml

чтобы он был для этой категории http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1070764/ - она в нем уже есть, нужно лишь убрать все лишнее (другие подкатегории и товары)