Отредактировать xml озона

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок210 просмотров
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Хотел бы импортировать xml на свой сайт это категории http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1070764/

Книги > Нехудожественная литература > Каталог > Религия. Оккультизм. Эзотерика > Эзотерика. Парапсихология. Тайны > Астрология > Гороскоп

но, ozon.ru дает xml только главного раздела http://www.ozon.ru/context/nonfiction/ -

http://www.ozon.ru/multimedia/yml/partner/nonfiction.xml - размер 100 мб

мне нужно чтобы вы отредактировали этот xml http://www.ozon.ru/multimedia/yml/partner/nonfiction.xml

чтобы он был для этой категории http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1070764/ - она в нем уже есть, нужно лишь убрать все лишнее (другие подкатегории и товары)

15 лет назад
astroganov
42 годаИспания
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andrewJur
53 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
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Понравилось работать с Алексеем, оплатил даже больше чем обещал. Рекомендую.
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