Статус-бар выполнения проекта

Требуется сделать сайт, доска объявлений, с элементами соц сети. ТЗ по запросу. HP, MySQL, HTML, Ajax, верстка. Дизайн готов. Самописная админка сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать простенький скрипт, показывающий процент выполнения проекта. То есть к примеру: добавляется скрипт, указывается дата начала и дата окончания выполнения проекта, и скрипт сам каждый день показывает статус готовности.
Сделать необходимо так чтобы можно было внедрить под Joomla 1.5 (модуль/plugin). Плюс настройка внешнего вида (возможность сделать картинкой)
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