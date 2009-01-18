Статус-бар выполнения проекта

Необходимо создать простенький скрипт, показывающий процент выполнения проекта. То есть к примеру: добавляется скрипт, указывается дата начала и дата окончания выполнения проекта, и скрипт сам каждый день показывает статус готовности.

Сделать необходимо так чтобы можно было внедрить под Joomla 1.5 (модуль/plugin). Плюс настройка внешнего вида (возможность сделать картинкой)