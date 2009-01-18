Сайт на bitrix - доработать

Нужен скрипт регистрации E-mail на службах Google Подробнее можете узнать здесь: http://www.google.com/a/help/intl/ru/admins/editions.html Вобщем можно прописать гугловские MX записи для своего домена и пользоваться почтой от гугла. Вот сам скрипт, который мне нужен: http://www.barnaul.info/signup.php Капча и проверка полей не нужна! Такой же ...