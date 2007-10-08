Сделать сайт на основе шаблона, Joomla

Все заголовки страниц должны быть оригинальными, сейчас все одинаковые. Версия Joomla 1.0
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть шаблон для Joomla
http://template15.joomlart.com/ja_teline_ii
скачивание на http://design4free.org/templates/ja-teline-2-version-1.6.html
Требуется сделать сайт полностью на русском языке, также на русском должна быть админка, весь функционал остается неизменным (т.е. перевод без нарушения функционала)
Требуется заменить разделы на мои (изменить названия), вместо блока видео вставить баннерное место (оно должно быть на всех страницах сайта), вместо разделов Photography и Travel tips сделать информер типа novoteka.ru.
Плюс небольшие изменения (ТЗ вышлю после переписки, изменений немного)
просьба указывать конкретную цену
Предоплата не больше 20-30%
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