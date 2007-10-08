Сделать сайт на основе шаблона, Joomla

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок246 просмотров
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Есть шаблон для Joomla

http://template15.joomlart.com/ja_teline_ii

скачивание на http://design4free.org/templates/ja-teline-2-version-1.6.html

Требуется сделать сайт полностью на русском языке, также на русском должна быть админка, весь функционал остается неизменным (т.е. перевод без нарушения функционала)

Требуется заменить разделы на мои (изменить названия), вместо блока видео вставить баннерное место (оно должно быть на всех страницах сайта), вместо разделов Photography и Travel tips сделать информер типа novoteka.ru.

Плюс небольшие изменения (ТЗ вышлю после переписки, изменений немного)

просьба указывать конкретную цену

Предоплата не больше 20-30%

Joomla
15 лет назад
cully
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
denisxxxl
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$30
7 дней
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