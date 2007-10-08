Сделать сайт на основе шаблона, Joomla

Есть шаблон для Joomla

http://template15.joomlart.com/ja_teline_ii

скачивание на http://design4free.org/templates/ja-teline-2-version-1.6.html

Требуется сделать сайт полностью на русском языке, также на русском должна быть админка, весь функционал остается неизменным (т.е. перевод без нарушения функционала)

Требуется заменить разделы на мои (изменить названия), вместо блока видео вставить баннерное место (оно должно быть на всех страницах сайта), вместо разделов Photography и Travel tips сделать информер типа novoteka.ru.

Плюс небольшие изменения (ТЗ вышлю после переписки, изменений немного)

просьба указывать конкретную цену

Предоплата не больше 20-30%