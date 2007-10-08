Постинг в Joomla из десктопного приложения

Требуется написать программу для постинга новостей в Joomla 1.0 и 1.5

Программа должна уметь авторизовываться на сайте с указанным акаунтом.

Создание новостей.

Окно с визуальным редактором (для форматирования и вставки картинок).

Далее указываем настройки для публикации (показывать на главной и так далее) и публикуем на сайте.

Картинки загружаются по FTP и на них в новости ставятся корректные ссылки.

Редактирование новостей.

Авторизуемся на сайте.

Получаем список всех новостей с возможностью сортировки по категориям и разделам, новости на главной.

Редактирование и публикация аналогично созданию новостей.

Дополнительно необходимы плагин для Microsoft Word 2003 и 2007, можно так же для Open Office (не обязательно).