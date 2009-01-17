Кодировка в Мускуле - ? после апдейта. ДЛЕ.

Кароче написал скрипт, который меняет фуллновость. А у одного чела она все русские буквы в ? ставит.

На локалке все пашет, че с кодировкой, что неправильно?

http://mediashare.com.ua/films/adventures/7-zoloto-durakov-fools-gold-2008.html

например.