Нужен сайт подобный ati.su

Нарисовать Flash шапку для сайта детской библиотеки, есть приблизительно нарисованный материал. сроки 2-3 дня. 296-022-051 skype peering22
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Нужен сайт подобный www.ati.su желательно на базе бесплатного популярного смs
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