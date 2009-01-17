Индикатор на языке С#

Требуется написание индикатора на языке NinjaScript(ничем практически не отличается от С# ).

Документация:

http://www.ninjatrader-support.com/HelpGuideV6/helpguide.html

Индикатор должен отображать количество заключенных контрактов на конкретной цене.

Прилагаю скрин.

Вопросы, предложения, пожелания, угрозы - приветствуются.

P.S. Проигнорируйте мои пометки на рисунке, важен только индикатор.

Индикатор должен отображать количество заключенных контрактов на уровне которые берутся из дата-фида.

На скрине должно быть все понятно.