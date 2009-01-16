Нарисовать Flash шапку для сайта детской библиотеки, есть приблизительно нарисованный материал. сроки 2-3 дня. 296-022-051 skype peering22
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать,или найти в интернете скрипт смс викторины.
Суть я думаю всем понятна-пользователь отправляет смс,ему приходит вопрос-и он на него отвечает. В конце игры подсчитываются баллы.
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