Написать,или найти в интернете скрипт.

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать,или найти в интернете скрипт смс викторины.

Суть я думаю всем понятна-пользователь отправляет смс,ему приходит вопрос-и он на него отвечает. В конце игры подсчитываются баллы.

15 лет назад
Radar-desing
NaN летУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
  • Похожие заказы

  • Класс для работы с платёжными системами

    Необходим класс для работы с платёжными системами (ввод, вывод средств) webmoney yandex Все предложения указывать в тендер. в асю, почту, личку, skype и тд. не писать с выбранным исполнителем свяжусь сам, поэтому указывайте вашу асю.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт партнерской программы

    $1000

    Необходимо разработать скрипт партнерской программы (смс платежи) объём работ: 1. сам скрипт с нужными функциями 2. дизайн партнерки 3. подключение к биллингу. срок выполнения до 7 дней.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание партнерки

    Нужен профессиональный программист знающий php и Java для создания партнерки аналогичную попандер системам. Интересующиеся могут обратиться по ICQ: 320250354 или 404762765 Оплата после сдачи работы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Roundcube mail привязанный к Joomla.

    К Joomla привязан RoundCube mail. Заходим на ящик через сайт - создаём новый мейл, отправляем его - всё в порядке. Но если мы заходим уже в присланное письмо и нажимаем кнопку ответить, удаляем весь текст, пишем свой ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Не отображаются русские буквы из xml

    Требуется решить ету проблему. В архиве xml файл и в текстовом документе actons script загрузки данных. Достаточно сказать как испраить. Выберу исполнителя по минимальному сроку и стоимости. Оплата по яндекс деньгам. Спасибо Kostiku и Stranniku ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Форма с предпросмотром

    Нужно. Страница, на которой есть поле textarea, в это поле ввожу определенный HTML-код, под полем жму кнопочку "Предпросмотр" и на этой же странице ниже вижу результат - как будет выглядеть мой код без перегрузки страницы. Слушаю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сервис контроля качества

    Сервис контроля качества Платформа: PHP/Apache/MySQL Требуется: каркас сервиса, проверяющего качество кода. ТЗ – прилагается Функциональность: 1. Система аутентификации (с добавлением и правкой пользователей) 2. Проверка кода на соответствие стандартам кодирования компании (анализ текста) 3. Вывод статистических диаграмм и таблиц. 4. Количественый анализ кода ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад